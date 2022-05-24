Национальная полиция рассказала о том, как прошли последние сутки в Донецкой области. По данным МВД, под огнем оказались 14 населенных пунктов, есть погибшие и раненые. Разрушены 40 гражданских объектов.

Под огнем российских войск находятся Бахмут, Лиман, Соледар, Авдеевка, Райгородок, Луганское, Заря, Орловка, Калиновое, Адамовка, Нью-Йорк, Северное, Сидоровое, Тоненькое.

Фото: Національна поліція

Инфографика: Національна поліція

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.