Анализируем 89-й день войны в Украине.

Харьков, Изюм, Лиман

Под Харьковом противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей. Россияне устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

В отчете "Института изучения войны" (США) говорится, что российские войска отвоевали у ВСУ часть позиций к северу от Харькова - в том числе недавно освобожденное село Рубежное вблизи границы с Россией.

Эксперты сообщали об этом как о предположении еще на днях, а теперь они ссылаются на фотографии, публикуемые "властями ЛНР" уже непосредственно из Рубежного.

Впрочем, не исключено, что в Институте могли перепутать Рубежное Луганской области (оно действительно занято) и Харьковской.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что противник пытался штурмовать село Терновая (к север от Харькова), но "успеха не имел".

Для недопуска украинских сил к российской границе выдвинуты подразделения 6-й общевойсковой армии и Балтийского флота РФ. "Российские войска могут в ближайшем будущем перебросить части 1-й танковой армии на север Харькова", - пишет институт.

По данным "Страны", часть мобилизованных из "ЛДНР", которые стояли к северу от Харькова и чье отступление и большие потери вызвали скандал и бунт матерей и жен на Донбассе, вернули на Донбасс, где с ними проводят военную подготовку. Оставшихся под Харьковом пытаются обучать на месте и "укреплять" российскими офицерами.

Под Изюмом была попытка противника наступать в районе села Долгенькое, которое находится к западу от трассы, соединяющей Изюм и Славянск, а также у границы Донецкой области. ВСУ пишут, что атаку отбили (российские ресурсы ранее заявляли, что село под их контролем, но в последние дни известий оттуда не было).

Сегодня, судя по всему, начался штурм Лимана - города, который открывает путь на Славянск с северо-востока Донецкой области. В течение дня поступает много видео со звуками боев и клубами дыма.

В соцсетях пишут, что российские войска ворвались на северные окраины Лимана. Официальных подтверждений этому нет. Генштаб вечером сообщил, что город обстреливали, но не штурмовали.

Северодонецк, Бахмут, Светлодарск

Это сейчас главный театр военных действий.

За минувшие сутки диспозиция была следующей. Наступление на Северодонецк и Лисичанск россияне ведут с востока (Пурдовка, Щедрищево), севера (Рубежное) и юга (через Попасную).

Российские войска уже несколько дней наступают к северу и западу от Попасной. Там бои продолжаются в районе Тошковки, Камышевахи, Триполья и Васильевки. Подтверждается захват противником Владимировки.

Как сообщает "Институт изучения войны", силы, атакующие из Попасной, стремятся во-первых завершить окружение Северодонецка с юга, перерезав трассу Лисичанск-Бахмут.

Во-вторых - продвинуться на запад в сторону Бахмута (Донецкая область) через Триполье, Липовое и Васильевку. Генштаб в утренней сводке добавил, что со стороны Попасной россияне штурмовали районы Александрополья.

Вот, как выглядела карта боевых действий на это утро. Там, к слову, видно, что россияне продвинулись и на юго-запад от Попасной, заняв село Троицкое на пути к Светлодарску.

Этим же утром губернатор Сергей Гайдай рассказал о том, что Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Также постоянно идут попытки перерезать трассу на Бахмут, прорвавшись через Белогоровку и Попасную.

Очень тяжелая ситуация сложилась в Горской громаде, Катериновке и Золотом. Там шли круглосуточные пытки прорвать линию обороны. "Постоянные обстрелы, авиаудары, попытки от прорывов от роты до батальона", - заявлял Гайдай.

Северодонецк, судя из слов губернатора, частично отрезан: после подрыва Павлоградского моста через Северский Донец, сейчас остался один мост, и он простреливается. "Очень рискованно, но по нему вывозят людей и подвозят грузы", - сообщил Гайдай.

О каком мосте идет речь - неизвестно: есть еще два, один со стороны Новодружеска, второй южнее - мост Юбилейный. Оба расположены близко к позициям противника. Но более вероятно, что в целости остался мост на юге (северный слишком близко к Воеводовке, захваченной россиянами).

Далее губернатор высказал мысль, которая намекает на то, что подкреплений у группировки ВСУ в Луганской области не будет. По его словам, пока Украина сдерживает врага здесь, армия может оттеснять противника в Харьковской и Донецкой области.

"Чтобы начать контрнаступление, надо дать возможность удержать фланги, перевооружить бригады и идти в наступление. Освободить село и положить там армию - тоже не выход", - заявил Гайдай.

То есть Луганская область, по версии губернатора, ценна не сама по себе, а как фактор, отвлекающий силы противника с более важных для ВСУ направлений. То есть, объяснение тому, почему ситуация здесь ухудшается, в общем-то прозвучало и оно совпадает с тем же объяснением от украинских властей, в чем был смысл держать войска в окружении в Мариуполе ("оттягивали на себя силы противника, давали укрепить позиции на других рубежах").

Военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк считает, что Северодонецк может стать «новым Мариуполем».

Этот район является одним из немногих крупных городов на востоке Луганской области, которые до сих пор контролируются Украиной.

«Он окружен с трех сторон, и ключом к пониманию Северодонецка является река, которая течет прямо к западу от города», — сказал он.

«Переправиться через эту реку сложно, но русские фактически пересекли ее в некоторых районах и оттеснили часть украинских сил на юг», – добавил Кларк.

По его мнению, из-за того, что российские войска разрушили важный мост через реку, украинцам, возможно, придется решать, «окопаться» в Северодонецке, рискуя «стать еще одним Мариуполем», или покинуть город, пока есть возможность.

Российские телеграм-каналы, между тем, сегодня сообщали и другие новости по региону. В частности - что россияне ворвалась в Золотое, развивая наступление на Лисичанск. Видео с занятых там позиций уже публикуют российские СМИ. Но пока, судя по всему, не весь город под россиянами. Но если там действительно идет продвижение, то это очень опасно для ВСУ, так как может создаться котел в Горском и Золотом.

Еще одно важное направление боев, о котором пишут в России - это наступление на Светлодарск Донецкой области - тоже со стороны Попасной.

От захваченного Троицкого противник, как утверждается, перешел границу Донецкой области и захватил Мироновский - поселок в трех километрах от Светлодарска. Также российские каналы утверждают, что ВСУ там взорвали мост (и пытались взорвать дамбу) и отходят к Бахмуту, чтоб не попасть в окружение.

Украина этой информации официально не подтверждает. Но в вечерней сводке Генштаба говорилось, что противник провел разведку боем в Луганском - это населенный пункт между Мироновским и Светлодарском.

От Авдеевки до Черного моря

В районе Донецка идет снижение интенсивности боевых действий, заявляли с утра в украинском Генштабе. Противник закрепляется на занятых рубежах и ведет обстрелы.

В то же время в "ДНР" сообщают, что активные наступательные действия против Авдеевки сегодня возобновились. Город вчера вечером подвергся сильному обстрелу и остался без газа.

На юге особых изменений нет (кроме заявлений Гайдая о подготовке там контрнаступления). Сегодня в Одессе сообщили, что российский крейсер "Адмирал Макаров", который может стать новым флагманом ЧФ РФ направляется из Севастополя к югу Украины.

Военное судно присоединилось в Черном море к группе из 7 крупных десантных и двух ракетных кораблей. Поэтому растет угроза ракетных ударов по Украине.

Они не прекращаются. Вчера и сегодня стреляли по железнодорожным объектам в Житомирской области - в Малине и Коростене. Минобороны РФ говорит, что били по составам, которые перебрасывали на Донбасс технику и военных с запада Украины.

Также Владимир Зеленский сегодня озвучил данные, что в Десне Черниговской области, которую на прошлой неделе сильно обстреляли, под обломками обнаружены 87 жертв.

Ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области совершили 17 мая. Российская сторона заявляла, что под удар попал учебный центр ВСУ. И это пожалуй самые большие признанные единовременные потери украинских войск с начала войны.

Что говорят в мире об Украине и прогнозы

Сегодня встретились президенты России и Беларуси, они обсудили Украину. Лукашенко вновь выдвинул теорию о том, что "Польша хочет расчленить Украину".

Он заявил, что "намерение стран-членов НАТО, в частности Польши, расчленить Украину вызывает опасения у Беларуси", и что "украинцам придется ещё просить Минск и Москву не допустить отрыва западной Украины".

Ранее Польша и Украина заявления России и Беларуси о якобы планах Варшавы по захвату западной Украины называли фейками и манипуляциями с целью поссорить две страны.

Еще одно заявление прозвучало от России. МИД страны подтвердил, что Москва получила от Италии предложения по мирному урегулированию ситуации в Украине и рассматривает их.

Об итальянских предложениях мы подробно рассказывали здесь. Ранее получение проекта мирного договора подтверждали власти Украины. Обе страны пока никак не комментировали прочитанного. Что скорее хороший знак, чем плохой - значит предложение не отброшено со старта.

Хотя внешне пока все развивается по сценарию далекому от достижения компромиссов. Россия сегодня ввела в Херсонской области рубль, отменив хождение гривны. Так, по крайней мере, заявил назначенный РФ "глава области" Владимир Сальдо.

А вот с введением в Украине евро - пока задержка. После заявлений Германии с Францией о том, что в ЕС Киев еще очень долго не примут, возмущение высказала Польша.

"Мы - Польша, вся Центральная и Восточная Европа - считаем, что переломим сопротивление нескольких стран Запада, которое считаем безосновательным... Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины", - заявили сегодня в Варшаве.

Особая позиция Германии проявляется и в оружейном вопросе. Несмотря на вчерашнее обещание канцлера Шольца начать поставки тяжелых вооружений Украине, отдельные немецкие политики и СМИ критикуют его за нерешительность.

Например, Bild пишет, что правительство Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder.

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", - сообщает издание.

Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель. Если бы немецкие власти одобрили сделку, машины могли бы отправится в Украину уже летом.

Ну а тем временем на форуме в Давосе выступил один из самых известных американских дипломатов - экс-госсектрарь Генри Киссендер.

"Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации", - заявил Киссинджер.

В марте украинские власти в ходе переговоров с РФ заявили о готовности объявить нейтральный статус страны в обмен на гарантии безопасности.

Однако в последнее время, как заявляют обе стороны, переговоры зашли в тупик и фактически приостановлены.

Однако, как видим, идея нейтрального статуса Украины живет. На прошлой неделе его включила в свой мирный план Италия, а сегодня вспомнил Киссинджер.