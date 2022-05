Во вторник, 24 мая, пошел уже третий месяц полномасштабной войны с Россией.

Главный театр военных действий сейчас на направлениях - Северодонецк, Бахмут, Светлодарск. Там самая тяжелая ситуация.

Судя по всему, в Донецкой области начался штурм Лимана - города, который открывает путь на Славянск с северо-востока Донецкой области. Вчера оттуда поступало много видео со звуками боев и клубами дыма. Обстреливают Авдеевку.

Под Харьковом противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Растет угроза ракетных ударов с кораблей РФ, курсирующих в Черном море. На днях с них обстреляли объекты в Житомирской области - Малин и Коростень.

24 мая

09:30 В центре оккупированного Мелитополя, на площади Победы вчера подняли российский флаг.

Ранее мы сообщали, как в Херсоне демонтируют украинскую государственную символику.

09:18 Данные по потерям противника по версии Генштаба ВСУ.

За сутки число потерь личного состава увеличилось на 150 человек, подбили 9 танков, 28 бронемашин, 2 артсистемы, 1 самолет, 4 БПЛА, сбили 2 крылатые ракеты, уничтожили 7 автоцистерн с топливом.

09:01 Выводы "Института изучения войны" по ситуации в районе Северодонецка и Бахмута:

1.Россияне могли захватить северо-восточный пригород Северодонецка - Щедрищево.

2. Сообщается, что российские войска штурмовали Золотое и взяли под контроль въезды в город, что позволило им продвинуться на север и завершить окружение Северодонецка с юга.

3. Украинские силы отошли на запад от Владимировки к Соледару, что указывает на то, что российские силы продвигаются на запад от Попасной, а не на север, в сторону Северодонецка.

4. Российские силы взяли под контроль Мироновский к юго-востоку от Бахмута. Это позволит РФ продвинуться к Бахмуту как с юга, так и с запада.

5. Однако маловероятно, что россияне смогут быстро захватить Бахмут - "если вообще смогут", пишет "Институт".

09:00 Постановление Госдумы о запрете обмена пленных "азовцев" пока не разработано, сообщают "Ведомости".

Документ планировали рассмотреть ещё 18 мая, но этого не произошло.

Как сообщил первый зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов, сейчас продолжается работа над проектом постановления.

В общем, пока российская власть не сжигает мостов для обмена пленных с "Азовстали".

08:46 Губернатор Луганщины заявил о попадании в Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

Жители города видят столб черного дыма, сообщил Сергей Гайдай.

08:45 Британская разведка сообщает, что РФ увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. В настоящее время северное и южное направления этой операции разделены примерно 25 км удерживаемой Украиной территории.

Украинские силы оказывали сильное сопротивление, занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции. Давно начатая ООС, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом. Однако РФ добилась некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских частей, сообщает разведка.

Захват Россией Северодонецкого котла приведет к тому, что вся Луганская область окажется под российской оккупацией. Хотя сейчас это главное усилие РФ, эта операция является лишь частью ее кампании по захвату Донбасса.

Если линия фронта на Донбассе сдвинется на запад, это удлинит пути сообщения РФ и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с трудностями с пополнением материально-технического снабжения, считает разведка.

08:37 Новое заявление о планах России на оккупированные территории.

Херсонская область не планирует быть "отдельной независимой республикой", заявил СМИ "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов.

По его словам, "стоит цель стать субъектом РФ".

08:36 Ночью в районе Павлограда снова был ракетный удар. Последствия выясняются, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Павлоград - важнейший транспортный узел для снабжения ВСУ на Донбассе.

08:27 Бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав (1999-2004) заявил, что президент России Путин скоро уйдет с поста, а сменит его секретарь Совбеза Патрушев.

Таким прогнозом он поделился в интервью немецкой газете Frankfurter Rundschau.

Дирлав предполагает, что окружение сместит Путина и "вероятно отправит в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России".

"Если мой тезис подтвердится, и Путин исчезнет в санатории, он (Патрушев - Ред.) станет вероятной заменой", — сказал бывший разведчик.

Также он считает, что в 2023 году Путин уйдет из жизни, но причин вероятной "смерти" не назвал.

При этом само издание называет слухи о болезнях российского президента "спекуляциями британской прессы".

08:19 Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Об этом пишет британская Times.

"Коалиция желающих" (coalition of the willing) будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.

Издание сообщает, что такой коридор обсуждался вчера на встрече министра иностранных дел Литвы Ландсбергиса и главой МИД Британии Лиз Трасс.

В коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие государства, зависящие от зерна. Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, может захотеть принять участие, пишет газета.

Отметим, что все это может состояться только с одобрения Турции, контролирующей Босфор. А также при условии готовности НАТО воевать с российским флотом.

08:05 Газета The New York Times публикует репортаж о том, как на передовой в Украине используют американские гаубицы M777.

Журналисты побывали в 55-й артиллерийской бригаде, которая первой применила эти орудия на фронте.

По словам украинских офицеров, две недели назад они получили около дюжины гаубиц и к минувшему воскресенью произвели 1876 выстрелов.

Разными типами снарядов украинские артиллеристы за это время уничтожили не менее трех российских бронемашин и нескольких десятков солдат.

Украинцы заявили американским репортерам, что эти гаубицы приближают победу над врагом.

Правда, издание делает здесь оговорку: "насколько приближает, остается неясным". "Артиллерия во многом зависит от количества. Русские - одна из крупнейших артиллерийских армий, с которыми вы можете столкнуться", - заявил изданию Майкл Кофман, директор по изучению России института C.N.A. в Арлингтоне.

08:02 Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что Россия разворачивает на северо-западе Крыма зенитно-ракетные комплексы С-400.

По его мнению, это делается с целью усиления морской блокады одесских портов.

Также в Черном море продолжается маневрирование кораблей российского флота, в том числе с ракетным вооружением.

Вчера Братчук заявлял, что к Одессе идет вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Макаров".

08:01 На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне открыли первые отделения МРБ - "Международного расчетного банка", сообщают российские СМИ.

Финучреждение зарегистрировано в Южной Осетии - частично признанной "республике" в Закавказье, которая намерена провести референдум о вхождении в состав России.

Сейчас на расчеты в этом банке директивно переводят коммунальные предприятия и юридические лица. Также началась установка банкоматов, которые предназначены для физлиц.

Позже им собираются выдавать карты российской платежной системы МИР, на которые переведут зарплаты и соцвыплаты.

Одновременно МРБ начал работу и в "ЛДНР", где жители могут уже сейчас оформлять карты и пользоваться банкоматами.

Банк будет оперировать в рублях.

О переводе области на рубль также сообщил вчера и назначенный Россией херсонский "губернатор" Владимир Сальдо.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 24 мая. Ключевые моменты:

1. К северу от Харькова противник закрепляется на западной и северной окраинах Терновой - поселка вблизи от российской границы.

2. Враг пытается окружить Северодонецк и Лисичанск, а также выйти на админграницы Луганской области. Россияне намерены форсировать Северский Донец в районе границы Донецкой и Луганской областей. Там развернуты дополнительные силы артиллерии.

3. Противник "улучшил тактическое положение" у Василевки - села под Соледаром, которое выходит на трассу Лисичанск-Бахмут, "дорогу жизни" для луганских сил ВСУ.

4. Противник вчера нанес авиаудар по позициям украинских войск в Белополье Сумской области, пишет Генштаб. Накануне губернатор Дмитрий Живицкий сообщал, что в Белополье обстреливали только гражданские объекты.