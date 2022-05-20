Продолжаются бунты бойцов теробороны, которых послали на передовую на Донбасс.

Люди жалуются, что их бросили на фронт неподготовленными, без техники и подкрепления.

На этот раз протестовать начали добровольцы из Житомира. Также бунтуют и жены бойцов во Львовской области.

Разбирались в этой истории, а также напоминаем аналогичные инциденты и реакцию властей на них.

"Нас отправляют на верную смерть"

Вчера стало известно, что взбунтовались военнослужащие взвода 3 батальона 115 бригады, которые записали из Севередонецка видео-ультиматум к Зеленскому и главкому ВСУ Залужному.

115 бригада ТРО формировалась в Житомире. Теперь она воюет в Луганской области, которую противник сейчас активно пытается окружить и обстреливает.

"Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям", - заявил один из бойцов.

Бойцы также нарекают на некомпетентность своего командования. А некоторых командиров "ловят" в тылу.

"В первую очередь хотели бы, чтобы нас услышал президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Залужный. Мы взвод 115-й бригады третьего батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам, господин президент, господин Залужный, и всему украинскому народу. Мы отказываемся выполнять боевое задание, в связи с тем, что за нами нет надлежащий защиты. А именно тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, и надлежащего руководства. Мы ждем усиления уже вторую неделю. Нас просто отправляют на верную смерть. Нет никакого боевого руководства, ни одного боевого командира, нет уважения к людям.

Мы не отказываемся от защиты своего государства, но хотим, чтобы у нас был надлежащий тыл и командование. Мы не одни такие, нас много. Мы отказываемся нести службу в 115-й бригаде. Слава Украине!", - зачитали бойцы свое обращение.

Скандал в Стрые

В Стрые Львовской области родственники бойцов 65 батальона 103 бригады территориальной обороны устроили протест, когда застали в городе командира батальона, в то время как теробороновцы сражаются на передовой.

Накануне во львовском доме офицеров они уже встречались с представителями территориальной обороны ВС Украины. Они заявили, что их мужчин обманули – вместо обороны Львовщины, их неподготовленными и без надлежащего вооружения отправили на восток.

На встрече они потребовали вернуть мужчин домой, потому что те, по их словам, не готовы к войне. Раздавались даже призывы сложить оружие.

"Неподготовленным бойцам выдали автомат, две гранаты и послали останавливать войско, которое намного превышало наших воинов", - сетует в беседе с нами Валентина Мамон из Стрыя.

"Людей послали с автоматом против градов, фосфорных ракет, танков как пушечное мясо. Мой муж в 103-й, на Востоке со второй недели войны. Уже больше месяца служит в 5 км от границы с Россией. Есть погибшие. Есть раненые", - рассказывает нам львовянка Марьяна Кохан.

"Они поехали на фронт на своих машинах, которые им пришлось еще и самим заправлять. Несколько часов они просидели в ямах с автоматами. И главное – стреляли в своих отступающих. Хорошо, что обошлось без жертв. Когда волонтеры привезли рации, штаб батальона те рации унес",- добавляет Галина Сидор.

Многие нарекают на то, что что неподготовленных бойцов бросили останавливать противника "голыми руками".

"С "калашом" против тяжелой техники, минометов и градов не повоюешь, и без поддержки артиллерии", - говорит нам один из бойцов Андрей Тихневич.

"На фронт, на нулевые позиции, отправили людей, выстреливших 30 патронов – и это вся их подготовка. Они уехали без медиков, без оружия, без машин, даже без радиостанции. Как они должны предупредить о наступлении, какая их роль на этой позиции? Наживка? Они бежали 15 км под "градами", прощались с жизнью. Каждый из них хочет защищать свою Родину, но никто не хочет быть пушечным мясом. А их бросили с автоматами против танков", - плачет Виктория Циколо.

Бунт на Закарпатье

Бунтовали против отправки теробороновцев на "нулевку" и в других городах Западной Украины. Так, в начале месяца в городе Хуст Закарпатской области местный военкомат штурмовали жены и матери тех, кого собирались отправить на фронт. Речь шла примерно о полутысяче мужчин.

Женщины обвиняли военкомат в нарушениях и взяточничестве. Якобы "откосить" от отправки на Восток можно за три-три с половиной тысячи долларов.

Также еще одной претензией стала отправка на фронт людей с хроническими заболеваниями сердца или астмой.

При этом некоторые стыдили своих же земляков за бунт.

"Прежде чем записываться в тероборону, нужно было почитать, какие могут быть последствия, а устраивать цирк - это стыд и позор. Это как раз то, чего ждут наши враги, которые будут говорить, что украинцы прячутся за женские юбки. Хотя многие из наших ребят с самого начала войны на передовой. А своим балаганом под военкоматом кучка женщин осрамила всех", - сетовала местная жительница Светлана Прядко.

После протестов в Хусте взбунтовались бойцы и других бригад. Например, члены 101 бригады теробороны записали обращение, в котором жалуются на то, что их не обучили перед отправкой на войну, а также на то, что приходится снабжать себя самих.

"Меня зовут Антон Шульга, я журналист. мы бойцы 101-й бригады. 26 апреля нам поступил приказ выдвинуться на марш из города Берегова Закарпатской области без указания конечного пункта назначения. 30 апреля батальон береговской ТРО прибыли на место. Военное командование 6 мая устно отдало приказ выдвигаться на позиции в Луганской области. Приказ и боевое распоряжение не оформлены документально. Наше подразделение готовилось к задачам территориальной обороны, таким, как охрана объектов и работа на блок постах.

Подготовку к действиям в зоне боевых действий наше подразделение не проходило.

Наше вооружение состоит из автоматов, пулеметов и лопат, которыми мы должны окопаться в расположении менее километра позади боевой бригады под плотным артиллерийским огнем.

Цель нашего размещения в этом районе нам не довели, боевое задание не поставили. Мы не видим практической пользы нашего нахождения здесь, кроме, как быть живыми мишенями для выявления артиллерийских позиций противника. У значительной части бойцов - проблемы со здоровьем.

Также среди нас есть те, у кого на содержании трое и больше детей, дети-инвалиды, что для военкомата не было причиной для воздержания от мобилизации".

Инна Салаутина, жена одного из воинов 101 бригады, говорит, что людей, по сути, обманули изначально, заявив что они будут служить и выполнять задачи в своем регионе, то есть в Закарпатье.

"На каком основании неподготовленные, не прошедшие медосмотра люди были зачислены и отправлены на фронт. Конкретно: мой муж после инфаркта, с нерабочим сердцем, требующим трансплантации", - рассказала женщина.

Киевлянка Екатерина Божок рассказала, что по приезду на Закарпатье ее муж, брат и отчим пошли в ТРО 101 бригады. Им сказали, что они будут служить по месту, о переводе на восток речи не было. Никто не проводил медкомиссию, хотя отчим имеет серьезные проблемы с сердцем. Из подготовки муж был 4 раза на полигоне, брат – 3. На ютюбе смотрели разные видео о подготовке и все.

"Многие вещи приобрели за свой счет (противогазы, пластины и прочее). Я не могу понять, как можно было так безответственно отнестись и обмануть такое количество людей, не подготовить их должным образом и отправить их ни с чем? Более того, уже есть погибшие", - жаловалась киевлянка Екатерина Божок.

Реакция властей

В Минобороны с самого начала заявляли, что мобилизованные без военного опыта не будут принимать участия в боевых действиях без предварительной подготовки. И что о таких нарушениях нужно сообщать. Готовят мобилизованных в специальных центрах подготовки по всей стране.

Но в командовании говорят, что отправка теробороновцев из Западной Украины на фронт - законна.

"Есть действующий закон (п.2 ст. 20 ЗУ "Об основах национального сопротивления") с изменениями от 27 января, по которому определенным основаниям по решению главнокомандующего ВСУ батальоны ТРО могут привлекаться к выполнению задач за пределами своих регионов. При этом законом предусмотрены две разные структуры – территориальная оборона в составе ВСУ и добровольческие формирования территориальных общин. Последние не относятся к ВСУ и не получают жалования. В первые дни войны некоторые, не разобравшись, ушли в ТРО, а не в добровольческие формирования. Поэтому на фронте оказались люди, психологически не готовые воевать", - сказал нам советник командующего сил терробороны Виталий Куприй.

Такой закон был принят в мае. До этого ТРО была занята только в задачах, касающихся региона дислокации. Теперь бойцов могут отправить, в том числе на Восток, где идут самые ожесточенные бои. Также до этого Рада разрешила теробороновцам в рядах ВСУ применять не только стрелковое, но и тяжелое вооружение, в том числе, ракетные системы, гранатометы и т.д.

Военнослужащие сил теробороны ВСУ являются такими же военными, как и в других подразделениях Вооруженных сил.

Правозащитники однако сомневаются с законности отправки на фронт неподготовленных теробороновцев.

"Функции терробороны вытекают из ее названия – охрана стратегических объектов, патрулирование, борьба с враждебными ДРГ и оборона того населенного пункта, в котором подразделение ТрО сформировано. Бросать на "ноль" кадровые военные подразделения без обеспечения бронетехникой и артиллерийской поддержки является военным преступлением", - говорит нам львовский юрист и военный эксперт Теодор Дякив.

Что предлагается делать

Наличие проблем признают и во власти.

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что есть много вопросов к тому, что на фронт посылают не подготовленных бойцов с 8-летним опытом, а с эпилепсией и саркомой.

Арестович назвал это "перегибами, которые меня бесят". Выступил за то, чтобы "пересмотреть всех людей (на фронте) по медицинским показателям и либо демобилизовать, либо перевести на щадящие должности". Остальных готовить, неподготовленных на фронт не кидать.

В тоже время, очевидно, что ожесточенные боевые действия, которые ведут к потерям в ВСУ, вынуждают отправлять на фронт все новые и новые подкрепления.

В этой связи в экспертной среде обсуждается, что можно сделать для того, чтоб уменьшить потери и повысить эффективность использования теробороны и новобранцев.

Например, главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который был на фронте и общался с представителями теробороны, предлагает такие решения.

"Личному составу ТРО и резервных бригад, не обученным и не мотивированным немедленно идти на линию фронта, необходимо не менее 15 дней интенсивной подготовки в зоне боевых действий, в части тактики борьбы с пехотой и танками, медицины, обращения с оружием, порядка связи. Для этого необходимо создать временные учебные центры в зоне боевых действий с привлечением бригад военнослужащих.

Введение бригад и батальонов резерва и ТРО, которые не слажены, должно производиться постепенно, шаг за шагом. Лучше отдать новые бригады в кадровые бригады, а зону ответственности кадровых бригад расширить. Тогда все подразделения новых бригад приданы к штабам кадровых бригад соответствующего уровня и смогут учиться.

Верховная Рада должна немедленно принять законопроект, запрещающий направлять на первую линию военнослужащих, не прошедших базовую военную подготовку. Было бы уместно, направить депутатов Верховной Рады на передовые позиции нашей армии, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией", - пишет Юрий Бутусов.