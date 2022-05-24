Сильный общественный резонанс вызвал законопроект нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, в котором она предлагает разрешить офицерам в боевой обстановке убивать солдат, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции и место дислокации.

В комментарии "Стране" один из подписантов документа, депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, заявил, что законопроект будет отозван, а Верховная Рада не будет его рассматривать.

"Нужно вести профессиональную дискуссию, потому что данная норма уже была предусмотрена в соответствующем уставе ВСУ. Было определение, что в боевой обстановке командир или начальник может использовать оружие или отдать подчиненным приказ о его использовании, если по-другому нельзя остановить уголовное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему", - говорит Бакумов.

В предложенном законопроекте была исключена фраза "при этом не причиняя смерти военнослужащему".

"Мы понимаем, что если командир отдал приказ или хотел сам использовать оружие, то обстановка, которая позволила ему это сделать, должна быть существенной - то есть, должно быть насилие или что-то другое. Как возможно использовать огнестрельное оружие в условиях той обстановки, которая требует ее использования, при этом быть уверенным, что это не приведет к смерти военнослужащего? Это с практической точки зрения невозможно. Поэтому норма по сути была полумертвой. В данном случае мы предложили рассмотреть этот момент Комитету по нацбезопасности. Более того, Комитет принял эту норму за основу в целом в заключении комитета", - объяснил он.

Бакумов считает, что "зрада" насчет законопроекта разгоняется в непрофессиональной среде.

"Сейчас говорят, что командиры начнут убивать своих подчинённых. Что за чушь? Если общество до конца не понимает, как на практике реализовываются эти нормы, я соглашусь на отзыв законопроекта. Но если мы ведем профессиональную дискуссию, тут должны быть другие месседжи", - говорит нардеп.

Бакумов уточнил, что норма была предложена не для целенаправленного убийства военнослужащих, а для обеспечения безопасности службы.

"Основная "зрада" была из-за того, что убрали фразу о том, чтобы использование оружия не привело к смерти военнослужащего. Пошли дискуссии, якобы командирам позволили убивать подчиненных. Но мы что, на базаре? У нас есть военное формирование, есть уставы, которые выполняются. Если возникло основание для использования оружия, оно должно быть использовано. Ни в коем случае не для убийства военнослужащих, а для обеспечения безопасности самой службы. И если военнослужащий угрожает, стоит с гранатой или применяет насилие к другим военнослужащим, то как остановить уголовное правонарушение? Каким образом использовать оружие, чтобы оно не причинило смерти? Да никаким. Поэтому была предложена такая норма. Если это вызвало такой неадекватный общественный резонанс, она будет отозвана. Я уверен, что все подписанты отзовут подписи. Однако я считаю, что сначала эту норму нужно проанализировать в профессиональной среде, а потом разгонять "зраду", - сказал Бакумов.

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