Верховная Рада продлила военное положение до 23 августа. Соответствующую инициативу президента Владимира Зеленского поддержали 320 депутатов. Также Рада дала 315 голосов за продление мобилизации до этой же даты.

Ранее представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что военное положение в Украине нужно продлить сразу на три месяца, потому что контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Однако если менее чем за три месяца удастся освободить Украину, то Рада отменит военное положение.

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, также Верховная Рада сегодня рассматривает такие вопросы:

#7337 - возможность выбора банка для получения военных пенсий (ранее был только ОщадБанк);

#7307 - ускорение процедур аренды для размещения предприятий оборонно-промышленного комплекса;

#0074 - выход из Соглашения с СНГ о борьбе с незаконной миграцией;

#0084 - выход из Соглашения с СНГ о Совместном аграрном рынке;

#0145 - выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне;

#0146 - денонсация Соглашения между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения;

#0150 - привлечение под кредит в размере 34 млн долларов США от МБРР (для Укргидроэнерго);

#7214 - техническое вето Президента к закону о запрете "рашистской" символики (добавился еще запрет общественных организаций, поддерживающих агрессию);

#7073 - отчет ВСК о нарушении прав детей;

#7395 - возможность обновления поврежденных рекламных конструкций во время действия военного положения;

#5688, 5689 - налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков;

#7313 - запрет лекарственных средств из РФ и Белоруссии;

#6070-1 - порядок регистрации сельскохозяйственной техники;

#7361 - продление срока деятельности временного состава Нацагенства по обеспечению качества высшего образования;

#7293 - расширение возможностей получения профессионального образования;

#7342 - приобретение за счет денег на счетах АРМА военных облигаций;

#7200 - обеспечение законного представительства детей во время их пребывания за границей с работниками соответствующих учреждений;

#5876 - закон Железняка о налоговых льготах для производителей украиноязычных аудиокниг;

#7345 - особенности деятельности Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию во время военного положения.

Отметим также, что в Раде хотят принудительно изымать авто и ввести квартирную повинность на время военного положения.

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