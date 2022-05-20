В Украине могут снова объединить Главное управление разведки и контрразведки, как в советские времена. ГУР теперь будет дублировать функции контрразведки, которые есть и у СБУ. Правозащитники опасаются, что это приведет с одной стороны к конфликтам между разными правоохранительными ведомствами, а с другой - к борьбе с неугодными. В СБУ также видят проблемы из-за данной идеи.

Соответствующий законопроект №7380 уже внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно проекту закона, для разведывательной деятельности в интересах обороны государства и с целью обеспечения выполнения задач, возложенных на Вооруженные силы Украины, предусматривается создание Службы военной разведки и контрразведки.

Данное военное ведомство будет осуществлять разведывательную деятельность в военной сфере, сферах обороны, военного строительства, военно-технического сотрудничества, кибербезопасности и информационной сфере.

Большинство авторов - "слуги" народа во главе с Марьяной Безуглой и Галиной Третьяковой. Так же там значится экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

Новосозданное ведомство, которое является военным формированием, будет осуществлять разведывательную деятельность в военной сфере, сферах обороны, военного строительства, военно-технического сотрудничества, кибербезопасности и информационной сфере.

В полномочиях СБУ останется контрразведка, но без военного сектора, а именно в рамках контрразведывательной деятельности этот орган будет осуществлять контрразведывательное обеспечение государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, научно-технического, экономического, информационного потенциала, охраны государственной тайны, в том числе в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, кибербезопасности, соблюдения международных режимов власти и органов для местного самоуправления, судебной системы, системы прокуратуры, государственных правоохранительных органов, государственных правоохранительных органов специального назначения, транспортного комплекса, национальной системы связи, объектов критической инфраструктуры, сферы международных отношений.

Координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова уже заявила, что правозащитники уже много лет говорят о необходимости независимой контрразведки, которая является исключительной и основной функцией СБУ и к этому должна сводиться вся реформа СБУ.

"Под шум войны некоторые люди из офиса президента и ГУР настолько поверили в собственную бессмертность, что решили прибрать в руки военную контрразведывательную деятельность в государстве. Кто-то в ОП решил одним взмахом руки перечеркнуть будущее всех спецслужб в период войны и вернуть их к советским практикам. Зачем реформировать СБУ и работать над развитием военной контрразведки, если можно ее уничтожить, создав аналог КГБ", - пишет Решетилова.

Она также считает, что законопроект предлагает вывести этот орган из подчинения Министерства обороны, то есть Минобороны лишится функции разведывательной деятельности.

Одним из соавторов законопроекта является "Слуга народа" Марьяна Безугла. Она прокомментировала сообщение Решетиловой, но позже удалила свой комментарий. Однако СМИ успели его сохранить.

"Давайте каждый будет заниматься своим делом. Проект в разработке, идея - мощное военное ведомство, военное разведсообщество. Детали еще выписываются. Пишут военные, берется опыт, в частности, Израиля", - написала Безуглая.

В то же время источник "Страны" в СБУ рассказал, почему решение создать Службу военной разведки и контрразведки отдельно от СБУ приведёт к дисбалансу внутри украинских структур безопасности.

"Опасность в том, что 24 статья закона Украины о разведке позволяет самой разведке, в сотрудничестве с другими украинскими спецслужбами, не раскрывать кое-какие подробности своей деятельности. Иными словами, если раньше полученная разведкой информация доходила до других потребителей, то теперь передача функции контрразведки военной разведке, приведёт к "замкнутому циклу", монополии разведки на такую информацию, что чревато злоупотреблениями вновь созданной структурой. Или вот еще пример: контрразведка разрабатывала шпионов, никто в это не лез, а потом выяснилось, что в это дело можно заходить всем остальным спецслужбам и правоохранительным органам: НАБУ, ГБР и СБУ, теперь ещё добавится и ГУР МО. Это уже привело к стычкам между подразделениями даже внутри СБУ. Суматоха в результате привела к тому, что были утеряны и упущены доказательства. Человек вроде совершил противоправные действия, а доказать этого не можем", — рассказывает источник.

Он считает, что в задуманном виде новая структура может стать инструментом по борьбе с неугодными и рычагом для сведением счётов.

"Например, со стороны людей, которые злоупотребляя властью будут выполнять "заказухи" за деньги или за другие преференции. То есть, бороться против своих же невиновных граждан по чьей-то просьбе. А это нарушение Конституции (временное ограничение прав человека, которое происходит исключительно по решению суда. Тут опасность, что закон позволит разведке делать это в обход установленной процедуры). Когда-то в США случился скандал на почве обвинения центрального разведывательного управления в работе против граждан своего же государства", — рассказал источник.

Источник в службе добавил, что уже сейчас департамент военной контрразведки расширили по одним данным на 1600, по другим 2500 человек и кадровый состав вызывает вопросы. "Есть проблема: набрали кого попало. Это будет целая громоздкая структура, на вычищение и оптимизацию которой понадобится много времени и сил", — считает источник.

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Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

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