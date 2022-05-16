Комитет Сената США по разведке обеспокоен, что ЦРУ и другие спецслужбы стали часто ошибаться в ключевых прогнозах.

В письме сенаторов на имя руководителей Пентагона и разведок говорится о двух прецедентах - Афганистане и Украине.

В Афганистане аналитики разведок переоценили сопротивление лояльных США сил талибам, итогом чего стало бегство американских сил из страны.

В Украине же - наоборот, недооценили степени сопротивления ВСУ.

"США могли бы вооружить Украину раньше и более тяжелым оружием, если бы разведывательное сообщество оценило, что у нее есть шансы побороться с российской армией", - говорят критики в Сенате.

CNN напоминает, что в дни, предшествовавшие войне, разведка сообщала политикам, что Москва планирует захватить Кие в течение первых двух суток и нарисовала девять направлений вторжения в Украину.

Мы сообщали, что директор ЦРУ назвал безответственными утечки об обмене разведывательными данными США и Украины

Ранее стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс в январе совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на украинскую столицу. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В издании отметили, что во время своего визита в украинскую столицу Бернс встретился с президентом Владимиром Зеленским. Уже тогда разведка США знала о планах ВС РФ напасть с территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения. Также ей было известно о намерениях российской армии захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на столицу.