Анализируем главные события и тенденции к завершению 85-го дня войны.

Ситуация на фронте 19 мая

По данным Генштаба, под Харьковом противник ведет контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылает ДРГ. Бои продолжаются за села Терновая и Борщевая у границы с Россией.

При этом российские войска из Харьковской области перебрасываются на юг - так, 260 человек перенаправили на пополнение отрядов противника под Херсоном.

То есть, как минимум серьезного наступления в этом районе в ближайшее время не планируют.

Под Изюмом враг осуществил попытку штурма Великой Камышевахи (к северу от Барвенково). На ряде участков, как пишет Генштаб, был отбит.

К югу от Северодонецка противник штурмовал Устиновку. Ближе к Попасной - Золотое-4. И, судя по активности в Луганской области, это направление для россиян сейчас основное.

Отметим, что противник говорит о ведении боев уже на окраинах Северодонецка. Украина это в одной их сводок подтверждала, говоря о боях в Сиротино (это официально часть города). Позже населенный пункт уже не упоминался.

Губернатор Сергей Гайдай сообщает, что противник бросает все силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут. Если войска противника ее перекроют, это может отрезать всю область от сообщения с остальной Украиной.

Причем бои к Бахмуту неуклонно приближаются, о чем мы уже вчера рассказывали. Сегодня вечером Генштаб подтвердил информацию о боях за Пилипчатино, Дружбу и Триполье - села на пути в Бахмут со стороны Попасной. Там противник пытался улучшить тактическое положение.

Сам же Бахмут уже ежедневно под обстрелами.

Усилился нажим и в районе Донецка. На подступах к Нью-Йорку оккупанты пытались взять штурмом Юрьевку. К северу от Авдеевки противник атаковал Новокалиново. А к западу от Песок (и к юго-западу от Авдеевки) - Первомайское.

Российские телеграм-каналы заявляют, что идет формирование "котла", куда собираются взять авдеевкую группировку ВСУ.

На юге война более позиционная.

Самая напряженная точка там - по-прежнему остров Змеиный. По данным оперкомандования "Юг", россияне сформировали два отряда боевых кораблей, чтобы укрепиться там, но из-за штормовой погоды они укрываются в Крыму.

Что происходит на "Азовстали"

Уже третий день продолжается выход украинских военных с территории завода "Азовсталь", который в Минобороны России называют "сдачей в плен", а украинская сторона - "эвакуацией с последующим обменом" (правда, российская сторона об обмене ничего не говорит).

Вчера стало известно, что военных с "Азовстали" переместили в СИЗО Ростова-на-Дону, а также в Таганрог. По данным "Би-би-си", в Таганрог привезли 89 "азовцев".

В целом распределение украинцев по тюрьмам доходит пока лишь в форме отрывочных сведений. Пока более-менее ясно, что пленных из полка "Азов" (всех или нет - неизвестно) увозят в Россию. Что указывает на то, что их менять никто не намерен.

Утром 19 мая Минобороны России заявило, что на "Азовстали" сдались в плен 1730 украинских военных. Из них 771 военнослужащих полка Нацгвардии "Азов". Всего по российским данным, на "Азовстали" находилось около 2500 человек. То есть, по данным МО РФ, вышло уже более половины.

Александр Ходаковский из "ДНР", возглавляющий батальон "Восток", вечером заявил о 1800 сдавшихся в плен.

Российские телеграм-каналы сегодня публиковали новые кадры выхода украинских военных с "Азовстали". На них они подходят к грузовику и складывают свое оружие.

Украинская сторона цифры по вышедшим военным не комментирует. А заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера призвала "не воспринимать российских заявлений по поводу "Азовстали". Она имела в виду призывы в Госдуме запретить менять "азовцев" и судить их за "нацизм".

В "ДНР" еще вчера заявляли, что среди вышедших пока нет украинских командиров. Позже появилась информация, что в районе 21 часа в среду сдался замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина"). Об этом сообщил российский военкор Дмитрий Стешин. Позже российские телеграм-каналы сообщали, что "Калина" уже в СИЗО Ростова-на-Дону.

В то же время корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова сообщила, что Паламар еще не выходил из "Азовстали", это может произойти в пятницу. То есть информация пока разнится и официально никем не комментируется.

Красный Крест сегодня сообщил, что проводит регистрацию украинских военных, которые выходят с "Азовстали". В своем сообщении в Twitter Красный Крест называет их военнопленными.

"В последние два дня мы зарегистрировали сотни военнопленных, которые покидают завод "Азовсталь" в Мариуполе. Регистрация военнопленных является важной частью нашей работы. Очень важно, чтобы с ними обращались гуманно и достойно", - говорится в сообщении МККК.

Не то РСЗО. Новости об оружии

На фоне активных боев на Донбассе и на подступах к нему, не утихают заявления о поставках оружия в Украину.

Великобритания сегодня выразила намерение передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Всего новый пакет военной помощи затянет на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,62 млрд долларов).

По данным СМИ, поставка "дальних" противокорабельных ракет Украине для разблокировки черноморских портов (об этом чуть ниже) обсуждается и в США.

В то же время, Украина ждет более мощного оружия.

Издание Politico сообщило, что Украина разочарована тем, что США не отправляют ей американские ракетные системы залпового огня.

"Официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев умоляли США прислать дальнобойные РСЗО", - сообщает газета. Но Белый дом опасается, что такое оружие смогут использовать для ударов по территории России - тем самым расширяя конфликт.

Об этом Politico заявили три источника в американской власти, знакомые с вопросом. По их мнению, "импульс Рамштайна остыл" - речь о собрании 40 министров обороны, где Украине было обещано много оружия.

Несмотря на то, что РСЗО - наверху списка украинских запросов, у Байдена решили, что более важно сейчас отправить Киеву гаубицы. Связано это с тем, что они дешевле и боеприпасы к ним доступнее.

При этом, по данным Politico, Штаты "незаметно" предоставили Украине несколько старых советских систем залпового огня советской эпохи, снятых со складов союзников из Восточной Европы. А вот более дальнобойные американские системы поставлять опасаются из-за риска эскалации с Россией.

Издание не приводит наименование РСЗО, которую запрашивает Украина. Но приводит в конце статьи справку о ракетной установке M270. Это высокомобильное оружие, которое выпускает 12 ракет и отъезжает, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии. Ее дальность - 30-60 километров, для современных ракет - 160 км.

В Украине же ходили слухи о поставках в страну американских систем Himars, которые бьют на 300-500 километров. Официально они не подтверждены.

После выхода публикации в Центре противодействия дезинформации СНБО назвали "манипуляцией" сообщения о том, что США опасается передавать Украине вооружение из-за вероятности использования его по целям на территории РФ.

"Пропагандистские СМИ России, со ссылкой на газету Politico, сообщили, что "США отказывается предоставить Киеву американские реактивные системы залпового огня М270 из-за опасений, что они будут применены для нанесения ударов по целям на территории России", - говорится в Центре.

Впрочем, непонятно причем тут СМИ России, если об этих опасениях заявило авторитетное американское издание. Которое, к слову, одним из первых сообщало о вероятности российского вторжения в Украину, что в Киеве тогда начали официально отрицать.

Впрочем, поток оружия в Украину не прекращается - пусть и не всегда того, которое ставят в приоритет украинские власти.

Сегодня стало известно, что Австралия передаст Украине еще более 30 бронетранспортеров - 14 гусеничных М113 и 20 бронетранспортеров Bushmaster.

К вечеру появились сообщения, что Байден подпишет указ о выделении дополнительной помощи в 100 миллионов долларов для Украины в течение следующих нескольких часов. В новый пакет входят радары и артиллерийские боеприпасы, сообщают источники Reuters.

Также пополняют наш танковый парк - судя по видео едущих по Украине польских Т-72М1.

Деблокада портов и план Италии. Прогнозы и тенденции

Одна из важнейших тем - деблокада морских портов Украины.

В ООН по этому поводу вчера прошли встречи. Сегодня тему обсуждает "Большая семерка" на уровне министров финансов. А британский журнал The Economist выпустил номер с заглавием "Приближающаяся продовольственная катастрофа". На обложку поместили фото трех колосков.

В материале говорится, что из-за невозможности Украины вывезти зерно по морю, сотни миллионов людей могут оказаться за чертой бедности.

Далее журнал подводит к главной мысли (которую уже давно продвигают британцы) - нужна деблокада черноморских портов Украины под эскортом натовских военных кораблей.

"РФ должна разрешить украинское судоходство; Украина должна разминировать подступы к Одессе; а Турции нужно пропустить через Босфор военно-морской эскорт", - заключает издание.

При этом The Economist при этом приводит и скептические комментарии неназванных западных дипломатов, которые признают, что открытие портов это не опция ближайшего времени. А неназванный украинский дипломат сказал изданию, что не видит смысла в том" что военные корабли эскортировали торговые суда, если "никто не готов стрелять по русским".

Другой вариант деблокады предлагает генсек ООН Гуттериш. Он вчера повторил свою мысль о том, что нужно допустить на мировой рынок удобрения из России, сняв с нее таким образом часть санкций. И взамен - чтобы Москва пропустила балкеры с зерном.

На этот призыв внезапно отреагировал МИД России. В Москве заявили, что для этого "нужно рассмотреть, в том числе, возможность снятия санкций с России". Интересно, что ранее РФ на все призывы к деблокаде портов не реагировала.

Правда, ока непонятно - означает ли это, что Кремль готов пропустить украинское зерно в обмен на ослабление санкций, либо это просто риторика.

Итальянский план

На фоне заявлений и Украины, и России, что мирные переговоры в тупике и практически остановились и теперь все решается на поле битвы (и о том же говорят и западные политики), внезапно свой план прекращения войны представила Италия.

По данным издания Repubblica, документ, составленный МИД при участии всего правительства, передан генсеку ООН и состоит из 4 этапов:

1. Прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН.

2. Вступление Украины в краткие сроки в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО.

3. Соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам.

4. Новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

То есть, фактически предлагается так или иначе удовлетворить два главных требования России - нейтральный статус Украины и отказа Украины от претензий на Крым и на Донбасс. Последние прямо не предлагается, но подразумевается. Так как предложенная Италией схема означает международное признание наличия территориального спора межу двумя странами (доселе это таковым не считалось и Запад настаивал на том, что Крым и Донбасс - это Украина). А отсюда один шаг до признания потери фактического контроля Украины над этими регионами. В качестве "компенсации" за это Украине предлагается ускоренное вступление в ЕС.

Правда, исходя из этого плана, Россия должна будет вывести войска со всех захваченных после 24 февраля территорий (кроме Донбасса).

От Москвы пока никакой реакции на это предложение не последовало. Официально никак на итальянские идеи не отреагировали и в Украине.

Но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на мир с Россией Украина готова идти только при условии вывода российских войск с украинской территории.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью вывести свои войска, наша переговорная позиция - это оружие, санкции и деньги", - написал Подоляк в Twitter.

Не исключено, что таким образом он комментировал как раз план Италии.

Тем временем, нардеп Федор Вениславский объяснил, почему военное положение Зеленский предложил продлить сразу на 3 месяца, а не на один, как ранее. Оказывается - из-за планов по контрнаступлению украинской армии.

"Переход в контрнаступление - это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", - сказал Вениславский.

Из России также идут сигналы, что на компромиссы там не особо настроены.

В Госдуме сегодня предложили легализовать создание "временных администраций" на захваченных территориях Украины. Законопроект уже внесен.

"Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России по необходимости создавать такие гражданские администрации, по сути, временные органы исполнительной власти для решения всех необходимых задач", - говорят авторы документа.

А назначенный россиянами "руководитель" Херсонской области Сальдо сегодня заявил, что Херсонская область войдет в состав России и что в РФ уже даже сверстали бюджет для финансирования региона в рублях.

ЕС - вступаем или нет?

Касаемо предложения Италии принять Украину в ЕС как часть более масштабного урегулирования - тоже далеко не все гладко.

Еще в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Украине потребуются десятилетия на вступление в ЕС. По его словам, любые шаги, позволяющие Украине присоединиться к ЕС, потребуют "на самом деле нескольких лет или, без сомнения, нескольких десятилетий".

На днях похожие заявления прозвучали и от других европейских лидеров.

18 мая министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также сказал, что Украина не может получить полноправное членство в ЕС в ускоренном порядке и на это понадобятся годы, если не десятилетия.

"Мы заинтересованы в том, чтобы закрепить Украину в европейской семье. Но мы знаем, что процесс вступления длится годы, если не десятилетия. Обсуждение членства Украины не может игнорировать чаяния других стран, в том числе Северной Македонии и Албании", - сказал он в эфире общественного радио Германии.

А сегодня Ккнцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, сказал, что вступление Украины в ЕС - это длительный процесс. И ему пока ясно только, что оценка заявки Киева на получение статуса кандидата будет завершена к концу июня.

"Еврокомиссия предварительно в конце июня вынесет свою оценку, - сказал Шольц. - Одновременно с этим мы все знаем - Макрон прав, указывая, что процесс вступления - это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет".

После этих высказываний глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Европу, заявив, что Украина не нуждается в "суррогатах статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине".

"Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только воодушевило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - написал Кулеба в Twitter.

Иными словами, сами же ключевые страны Европы отказываются обсуждать быстрое принятие Киева в ЕС. И, похоже, что статус кандидата, который Украине могут дать, выглядит в данном случае актом информационной поддержки - без реальных намерений принять Украину в обозримом будущем.