Война в Украине входит в финальную фазу, которая может сопровождаться большими потерями.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну", - сказал Подоляк.

По его словам, в ходе этой фазы Украина готовится начать контрнаступление.

"Украине нужно освободить все наши области, включая Донецкую и Луганскую. Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей... Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – заявил советник главы ОПУ.

Ранее губернатор Сергей Гайдай заявлял, что контрнаступление ВСУ в Луганской области может начаться в июне, войска РФ уже окапываются.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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