Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявляет, что летом ВСУ могут пойти в контрнаступление, и войска РФ уже готовятся к этому, окапываясь в Сватово и Старобельске.

Об этом Гайдай сообщил в Telegram-канале.

"В конце июня - начале июля украинское войско может пойти в контрнаступление. Россияне к этому готовятся в Старобельске и Сватово", - написал Гайдай.

По его словам, все захваченные противником территории Луганской области ожидает деоккупация.

Сейчас больше всего от вражеских обстрелов, по данным Гайдая, страдают Северодонецк и села вокруг него, поскольку войска РФ пытаются подойти ближе к областному центру. В Горской и Попаснянской громадах противник хочет отрезать "дорогу жизни".

Сергей Гайдай также отметил, что украинские военнослужащие уничтожают дорожную инфраструктуру исключительно в крайних случаях - для сдерживания продвижения противника и блокирования пополнения им запасов оружия, живой силы и техники.

Губернатор заявил, что войска РФ готовятся "дожимать" Луганскую область, стягивая в регион тысячи единиц техники.

В области до сих пор остаются около 50 тысяч человек, заявил Гайдай. По его словам, эвакуация продолжается.

"Сейчас мы еще имеем возможность вывозить людей, настойчиво советую этой возможностью воспользоваться. Ситуация ухудшается, трасса обстреливается, скоро мы снова можем поставить эвакуацию на паузу. Сейчас мы вывозим людей на бронированном авто", - сообщил Гайдай.

Напомним, несколько дней назад Гайдай сообщал, что под контролем Украины остались около 10 процентов Луганской области.

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