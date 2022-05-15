Военный губернатор Сергей Гайдай заявил, что сейчас под контролем Украины осталось 10% территории Луганской области.

Об этом сообщает Telegram-канал луганского губернатора.

По словам Гайдая, Украина контролирует окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (+села и ОТГ), Горскую общину и территории вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью.

Ранее мы писали, что в Северодонецке обстреляли местную больницу. Ранены девять мирных жителей.

Также "Страна" сообщала, что Россия пытается отрезать Луганскую область от Украины, захватив трассу Лисичанск-Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.