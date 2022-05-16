Появилось видео из Рубежного Луганской области, находящегося под непрерывными обстрелами российских войск.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить пострадавшие жилые дома. В квартирах отсутствуют стекла или вовсе окна вместе с рамами, многие балконы разрушены, а на фасадах зданий видны следы копоти от пожаров и снарядов.

Ранее мы писали, что советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео подрыва железнодорожного моста где-то между Рубежным и Северодонецком.

Утверждается, что это был мост на уже захваченной противником территории. И взорвали его силами военного спецназа и СБУ.

Также "Страна" сообщала, что в Северодонецке под обстрел попали жилые дома. Погибли два человека, еще один - ранен.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.