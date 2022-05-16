В Северодонецке российские войска вчера обстреляли жилые дома. Погибли мужчина и женщина, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.

"Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Мужчина и женщина погибли на месте, еще одного мужчину госпитализировали", - написал он.

Кроме того, вчера днем обстреляли семь многоэтажек в новых районах Северодонецка, повреждено здание профессионального училища.

Из артиллерии и систем залпового огня войска РФ также атаковали Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку, Белогоровку.

Напомним, позавчера в Северодонецке обстреляли местную больницу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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