Российский государственный телеканал "Россия 24" показал видео города Рубежное в Луганской области, за контроль над которым уже больше месяца идут бои.

Город сильно разрушен, некоторые дома уже не подлежат восстановлению.

40-секундная съемка с дрона показывает разрушенные и поврежденные жилые многоэтажки.

Ранее в России и "ЛНР" заявили о том, что город взяли полностью. Украинская же сторона говорит, что бои продолжаются.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне украинским военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.