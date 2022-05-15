Российские СМИ выпустили видео с разрушенного Рубежного
Российский государственный телеканал "Россия 24" показал видео города Рубежное в Луганской области, за контроль над которым уже больше месяца идут бои.
Город сильно разрушен, некоторые дома уже не подлежат восстановлению.
40-секундная съемка с дрона показывает разрушенные и поврежденные жилые многоэтажки.
Ранее в России и "ЛНР" заявили о том, что город взяли полностью. Украинская же сторона говорит, что бои продолжаются.
Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне украинским военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.