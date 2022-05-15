Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео подрыва железнодорожного моста где-то между Рубежным и Северодонецком.

Утверждается, что это был мост на уже захваченной противником территории. И взорвали его силами военного спецназа и СБУ.

Мы уже сообщали, что взорван автомобильный мост на въезде в Северодонецк со стороны Рубежного.

"То есть идут попытки задержать российское наступление на Северодонецк и Лисичанск", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы информировали, что военный губернатор Сергей Гайдай заявил, что сейчас под контролем Украины осталось 10% территории Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.