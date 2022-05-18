Американский Институт изучения войны в ночь с 17 на 18 мая опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжили ограниченное наступление на Донбассе, в основном сосредоточившись на создании условий для битвы за Северодонецк.

Карты опубликованы на Facebook-странице Института.

По данным экспертов организации, россияне продолжали попытки захватить трассу на Лисичанск с юга и Бахмут с востока с незначительным продвижением. Войска РФ продвинулись на небольшое расстояние к северу от Попасной, пытаясь добраться до крупной дороги, ведущей в Северодонецк.

Также Институт сообщает, что 17 мая ВСУ продолжали оттеснять оставшиеся российские силы к северо-востоку от Харькова. Украинские силы продолжают угрожать российским наземным коммуникациям в Изюм через Волчанск.

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