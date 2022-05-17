Россия будет и дальше делать ставку на массированное применение артиллерии в этой войне. Что станет основой наступления на Донбассе.

Об этом сообщает британская разведка, ее отчет опубликован в Twitter Минобороны страны.

Как пример британцы приводят Черниговскую область, где во время российского наступления пострадали 3500 зданий, 80% из них - жилые дома.

"Масштаб ущерба указывает на готовность России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом дискриминации или пропорциональности", - сообщает разведка.

Также она считает это признаком нежелания рисковать своей авиацией для нанесения более точных ударов.

Ранее The Guardian писала, что Путин лично командует российскими войсками на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что Россия за последнюю неделю нарастила численность своей группировки в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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