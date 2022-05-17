Россия примерно за неделю нарастила численность своей группировки в Украине. Это следует из вчерашних заявлений Пентагона.

Представитель ведомства заявил на брифинге, что РФ сосредоточила на фронте 106 батальонных тактических групп. Около половины из них на юге.

9 мая Пентагон сообщал о наличии 97 БТГ в Украине.

Ранее также мы приводили статью The Guardian о том, что Путин лично командует российскими войсками на Донбассе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.