На сегодняшнем саммите Организации договора о коллективной безопасности, который состоялся в Москве, не ставили и не обсуждали тему привлечения ОДКБ к российской "спецоперации" в Украине.

Как сообщает БелТА, эту информацию озвучил по итогам мероприятия генсек ОДКБ Станислав Зась.

Отвечая на вопросы журналистов после саммита, Зась рассказал, что в рамках мероприятия президент РФ Владимир Путин очень подробно проинформировал коллег о ходе "спецоперации" в Украине.

По словам генсека ОДКБ, возможность привлечения к "спецоперации" ОДКБ не обсуждалась.

"Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ к спецоперации не ставился и не обсуждался", – сообщил Зась.

Ранее "Страна" рассказывала, что Путин на саммите ОДКБ сделал заявление по поводу вступления в НАТО скандинавских стран. Он дал понять, что реакция РФ на это вступление будет другой, чем в случае с Украиной.

"У России нет проблем с этими странами, их вступление угрозы России не создаёт, но вызовет ответную реакцию", - сказал Путин.

Также мы писали, что Лукашенко на саммите ОДКБ заявил о попытках "расчленения Украины". Он обвинил Польшу в намерении захватить часть Украины.