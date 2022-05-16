Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) сделал заявление по поводу вступления в НАТО скандинавских стран. Он дал понять, что реакция РФ на это вступление будет другой, чем в случае с Украиной, пишут местные СМИ.

"У России нет проблем с этими странами, их вступление угрозы России не создаёт, но вызовет ответную реакцию", - сказал Путин.

Также возможное вступление скандинавских стран в НАТО ранее прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что у России с Швецией и Финляндией нет "территориальных конфликтов", а потому ситуация отличается от перспектив вступления в НАТО Украины.

Отметим, что общая граница России и НАТО на данный момент - 1 215 км, а после вступления Финляндии граница вырастет вдвое, ведь у РФ и этой скандинавской страны 1 271,8 км общей границы.

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к альянсу уже ближайшим летом.

В ответ заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями.