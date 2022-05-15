Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция не будет блокировать заявку Финляндии и Швеции.

"Турция ясно дала понять, что не намерена блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО", - заявил генсек НАТО.

По словам генсека НАТО, военное присутствие сил альянса в Балтике будет увеличено для обеспечения безопасности стран до тех пор, пока они не получат членство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не относится положительно к решению НАТО принять в Финляндии и Швецию. Также он объяснил свое нежелание видеть скандинавские страны в Североатлантическом альянсе. По его словам, эти страны стали "приютом для многих террористических организаций", поскольку члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана "даже являются членами парламента в некоторых из них".

Однако несмотря на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не относится положительно к решению НАТО принять Финляндию и Швецию, Анкара заявила, что не против членства этих стран в Альянсе. Но требует переговоров с ними.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что правительство страны поддержало решение, а депутаты парламента пообещали проголосовать за вступление. Вероятно, страна подаст заявку на членство в НАТО 18 мая, сообщил в интервью немецкому телеканалу AFT министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто. Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая. В самом Альянсе дали понять, что обе страны могут принять в ближайшие несколько месяцев. "Страна" выяснила, к чему идет развитие событий вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО.