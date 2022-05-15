Турция не возражает по поводу расширения НАТО, но выступает против поддерживающих террористов стран.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, мотивируя возражения Турции против приёма в НАТО Финляндии и Швеции.

"На встрече глав дипведомств НАТО Турция довела до партнеров обеспокоенность связями Финляндии и Швеции с рабочей партией Курдистана", - заявил глава МИД Турции Чавушоглу.

При этом он добавил, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что "народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана".

Помимо этого, несмотря на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не относится положительно к решению НАТО принять Финляндию и Швецию, Анкара заявила, что не против членства этих стран в Альянсе. Но требует переговоров с ними.

Эрдоган ранее говорил, что оба государства стали прибежищем для членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами. Теперь Турция требует от финнов и шведов "пресечь террористическую деятельность".