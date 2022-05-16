Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству. Поскольку получение ПДЧ - не обязательная процедура.

Об этом сообщила временно-поверенная в делах США Кристина Квин в интервью "Европейской правде".

Она заявила, что Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО, в том числе для Украины.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ", - заявила Квин.

По ее словам, ПДЧ не нужно, если страна-кандидат отвечает необходимым критериям.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований", - заявила Квин.

Напомним, Финляндия и Швеция после полномасштабного вторжения РФ в Украину решили подать заявки на вступление в НАТО, это может произойти уже в ближайшее время. Генсек Альянса Йенс Столтенберг уже заявил, что если Финляндия решит подать заявку, "ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро".

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Швецию и Финляндию могут быстро принять в НАТО, поскольку вооруженные силы этих государств "уже очень широко интегрированы в структуры Североатлантического альянса". По ее словам, Швеция и Финляндия всегда были "практически членами НАТО, хоть и без членского билета".

Также мы писали о том, что Пентагон также заявил, что США помогут Финляндии и Швеции, если Россия нападет на них до вступления в НАТО.

Кроме того, в конце апреля в Пентагоне сообщали, что Украина в будущем может вновь попытаться стать членом НАТО.

Между тем, нейтральный статус Украины обсуждается на переговорах Киева и Москвы.