Замглавы МИД России Сергей Рябков сделал заявление по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он сказал, что РФ не будет с этим "просто мириться", добавив, что "общий уровень военной напряжённости возрастёт". Рябкова цитируют российские СМИ.

"Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно. Общий уровень военной напряжённости возрастёт, предсказуемости в этой сфере станет меньше", - сказал Рябков.

По его словам, действия РФ после вступления стран в НАТО, будут зависеть от изменений, которые за ним последуют.

"В какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к североатлантическому союзу. Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно", - заявил он.

Напомним, Швеция решила подать заявку на вступление в НАТО, но не станет размещать ядерное оружие и базы в стране.

Также мы писали, что после вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на её границе.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что в Финляндии и Швеции думают о вступлении в НАТО.