Австрия уважает решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

Также австрийский министр добавил, что его государство останется нейтральной страной.

Напомним, в Финляндии всерьез задумались над вступлением в НАТО в начале апреля из-за войны в Украине.

Тогда уже РФ пригрозила стране ответными мерами в случае вступления в НАТО. Медведев считает, если Швеция и Финляндия войдут в Альянс, "о безъядерной Балтике речь идти уже не сможет".

Также мы сообщали о том, что 10 мая в МИД РФ пригрозили рассмотреть военными "все меры" в случае вступления Финляндии в НАТО. А уже 16 мая замглавы МИД России Сергей Рябков сделал заявление по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он сказал, что РФ не будет с этим "просто мириться", добавив, что "общий уровень военной напряжённости возрастёт".

Между тем, Швеция уже решила подать заявку на вступление в НАТО, но не станет размещать ядерное оружие и базы в стране.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.