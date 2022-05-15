Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему Швецию и Финляндию могут быстро принять в НАТО.

Об этом Бербок написала в Twitter.

По ее словам, вооруженные силы этих государств "уже очень широко интегрированы в структуры Североатлантического альянса".

Бербок заявила, что Швеция и Финляндия всегда были "практически членами НАТО, хоть и без членского билета".

"Иными словами, обе страны были де-факто союзницами Альянса и без вступления в него. То есть для РФ кардинально военная ситуация на северо-западной границе пока не меняется", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что после вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на её границе.

Также "Страна" сообщала, что Швеция решила подать заявку на вступление в НАТО, но не станет размещать ядерное оружие и базы в стране.

Тем временем, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает эти территории возможными целями для военных РФ.