США планируют ратифицировать вступление Финляндии в Североатлантический Альянс до осени текущего года.

Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл в ходе брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Мы намерены стать первой страной, ратифицировавшей этот документ (заявку Финляндии в НАТО - Ред.). Конечно, может случиться так, что одна из стран НАТО опередит нас в этом вопросе… Мы намерены сделать это как можно скорее и желательно до перерыва, который наступит осенью", - сказал Макконнелл.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США помогут Финляндии и Швеции, если Россия нападет на них до вступления в НАТО.

Вместе с тем, сегодня в МИД РФ высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Там заявили, что "уровень военной напряженности возрастёт". Ранее также в РФ пригрозили рассмотреть военные "все меры" в случае вступления Финляндии в Альянс.

Кроме того, сообщалось, Австрия уважает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, но сама останется нейтральной страной.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что в Финляндии и Швеции думают о вступлении в НАТО.