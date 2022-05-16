В понедельник парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана, который блокирует санкции ЕС на российскую нефть, премьер-министром. После этого Орбан произнес речь, где сказал, что война в Украине затянется, а также заявил, что Европа входит в десятилетие войн.

Речь премьер-министра передает местное издание hvg.hu.

Орбан заявил, что вторжение России в Украину продлится долго и будет иметь крайне тяжелые последствия для ситуации во всей Европе.

Конфликт в Украине "будет продолжаться длительное время и будет представлять постоянную угрозу безопасности Венгрии", сказал Орбан.

Он также заявил, что Европа и Венгрия вступили в десятилетие опасности, нестабильности и войн. По словам Орбана, война и политика санкций в ответ на российскую агрессию привели к энергетическому кризису, который привел к инфляции с повышением процентных ставок в США.

Напомним, что Венгрия, которая долго блокировала эмбарго на нефть, заявила, что может поддержать запрет на российский энергоноситель за инвестиции в их страну для переоборудования. Однако если раньше инвестиции оценивались в 750 млн евро, то сейчас они выросли до 18 миллиардов.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что перелом в войне с Россией наступит в августе, а большинство боев Украина закончит до конца года. При этом по итогам войны Украина должна вернуть себе все территории, включая Донбасс и Крым.