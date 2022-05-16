Венгрия заявила, что может поддержать эмбарго на российскую нефть за инвестиции в их страну для переоборудования. Однако если раньше инвестиции оценивались в 750 млн евро, то сейчас они выросли до 18 миллиардов.

Об этом сообщает Reuters.

"Европейская комиссия создала проблему с предложением, поэтому Венгрия вполне обоснованно ожидает, что ЕС должен предложить решение: профинансировать инвестиции и компенсировать рост цен, что требует полной модернизации энергетической структуры Венгрии в размере 15-18 млрд евро", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

Напомним, ЕС прилагает усилия для того, чтобы все его члены присоединились к запрету на импорт российских энергоносителей. Но, несмотря на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность единогласной поддержки, часть стран оказывает сопротивление - это Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не примет эмбарго на нефть, а санкции приведут к росту цен. Скептически настроены и в Словакии, где считают, что нефтяное эмбарго России уничтожит экономику Европы.