Венгрии понадобится 750 миллионов евро для отказа от российской нефти. Страна не может поддержать текущий пакет санкций, пока Брюссель не предложит решение.



Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью испанской газете El Pais.

"Наши нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на российскую нефть. Чтобы переработать другие виды нефти, нам пришлось бы инвестировать от 500 до 550 миллионов евро - это займет около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, нам придется расширить мощность трубопровода Адриатического моря, что означало бы 200 миллионов евро, и мы не знаем, сколько это займет время. Цена на газ в Венгрии повысится на 55 процентов", - сказал Сийярто.

Cийярто повторил предложение Венгрии освободить поставки по нефтепроводам из-под эмбарго и сосредоточить запрет на поставках на судах.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России, несмотря на оппозицию Венгрии.

Напомним, по данным Bloomberg, Германия планирует до конца года отказаться от российской нефти, даже если ЕС не введет эмбарго.

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