В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 15 мая, в которой сообщается, что российские войска ведут обстрелы Харьковской области и пытаются развивать наступление на Донбассе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территориями Донецкой, Луганской, Херсонской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий подразделений врага не отмечается. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Сиверском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения украинских войск на Государственную границу Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, российские оккупанты систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Терновая и Петровка. Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Долгенькое и Богородичное.

На Донецком направлении противник продолжает производить интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов.

На Попаснянском направлении, из-за огромных потерь и неспособности действовать без помощи других, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. В районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи.

На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы.

На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, противник вел штурмовые и наступательные действия. Успеха не имел.

В Мариуполе враг основные усилия продолжает сосредоточивать на блокировании и поражении украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался производить огневое поражение украинских войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были попытки вести контрбатарейную борьбу.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал подразделения ВСУ из ствольной артиллерии и минометов. Продолжает инженерное оборудование занятых позиций. Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне.

Ранее мы писали, что с начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 27 400 своих военных. Также было уничтожено 555 артиллерийских систем и 1220 танков.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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