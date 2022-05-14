Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил о наступлении третьей фазы войны, в ходе которой Россия будет удерживать захваченные территории.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Он считает, что на первой фазе РФ планировала оккупировать Украину быстро, "за несколько дней", но эти планы провалились. На второй фазе целью было окружение ВСУ на востоке страны, но и это не удалось.

Теперь, с точки зрения Андрусова, наступила третья фаза, когда войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.

По его мнению, сейчас руководство России пытается затянуть войну и рассчитывает на то, что Запад, опасаясь тяжелых последствий в экономике, сядет с Кремлем за стол переговоров.

Ранее министр обороны Резников также объявил о переходе войны в Украине в новую фазу и рассказал ее детали.

При этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил прогноз, что перелом в войне наступит в августе.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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