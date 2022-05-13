Украинская власть хочет мобилизовать на фронт миллион человек.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

По словам Резникова, Министерство обороны "ориентируется на потребность обеспечить 1 млн людей, которые будут бороться с врагом".

До войны численный состав ВСУ насчитывал порядка 200 тысяч человек.

"По сути, впервые украинская власть назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" анализировала, сколько "штыков" смогут выставить на фронт Украина и Россия.

Также мы писали, что в Украине ширится недовольство отправкой на фронт неподготовленных теробороновцев.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.