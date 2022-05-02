Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день мобилизованных в Украине достаточно, они проходят обучение.

Об этом Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возможности новой волны мобилизации.

Раньше сообщалось, что всеобщую мобилизацию в Украине могут продлить и после 24 мая.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.