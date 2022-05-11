Украинские студенты, которые учатся за границей, смогут покинуть Украину. Инструкция
Украинские студенты, которые учатся в учебных заведениях за границей, могут покидать Украину во время военного положения.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции оккупированных территорий.
Покинуть Украину могут:
- Студенты, которые получают профессиональное предвысшее и высшее образование;
- ассистенты-стажеры,
- аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах обучения.
Для этого необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета) и получить:
- соответствующую запись в военно-учетном документе по предоставлению отсрочки от призыва;
- разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.
При пересечении границы необходимо иметь:
- документ, предоставляющий право пересечения госграницы;
- документ, подтверждающий обучение за границей;
- разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки;
- военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва.
Ранее сообщалось, что отсрочку от мобилизации в Украине также получат студенты и педагоги ПТУ.
Также запрет на выезд мужчин за границу могут смягчить для волонтеров, бизнесменов, ученых и ряда других категорий граждан. Пока это только рассуждения.
Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.