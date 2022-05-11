Украинские студенты, которые учатся в учебных заведениях за границей, могут покидать Украину во время военного положения.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

Покинуть Украину могут:

Студенты, которые получают профессиональное предвысшее и высшее образование;

ассистенты-стажеры,

аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах обучения.

Для этого необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (учета) и получить:

соответствующую запись в военно-учетном документе по предоставлению отсрочки от призыва;

разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.

При пересечении границы необходимо иметь:

документ, предоставляющий право пересечения госграницы;

документ, подтверждающий обучение за границей;

разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки;

военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва.

Ранее сообщалось, что отсрочку от мобилизации в Украине также получат студенты и педагоги ПТУ.

Также запрет на выезд мужчин за границу могут смягчить для волонтеров, бизнесменов, ученых и ряда других категорий граждан. Пока это только рассуждения.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.