Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что власти рассматривают вопрос о смягчении ограничений на выезд за границу для мужчин, которые действуют во время военного положения.

Об этом в эфире "24 канала" заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, много категорий мужчин, которые в этом нуждаются", - сказал он.

По словам Арестовича, решение этого вопроса займет определенное время, поскольку необходимо внести изменения в законодательство.

"Дискуссия продолжается. Такие решения нелегко принимать во время войны. Любая ошибка может обернуться упреками: "Ага, если бы не это, то это было бы так". Это очень сложно и морально, и организационно, и законодательно. Но дискуссия продолжается ежедневно и становится напряженнее. Ведь экономику также надо запускать", - сказал Арестович.

Напомним, в Украине заработала электронная система "Путь" для проверки мужчин при выезде заграницу.

Также мы писали о том, что украинскую власть призвали упорядочить списки волонтеров и открыть реестр разрешений на выезд из страны.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

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