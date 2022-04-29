Сотрудники пограничной службы Украины задержали жителя Черновцов, который за деньги оформлял военнообязанных мужчин-уклонистов от воинской службы водителями на предприятие своего отца, чтобы они беспрепятственно смогли уехать за границу.

Об этом пишет в Facebook Госпогранслужба Украины.

"Злоумышленник подделывал трудовые договоры на транспортные перевозки за границу с мужчинами призывного возраста, что обеспечивало им беспрепятственный выезд из страны. По такой схеме буковинский предприниматель переправил более десяти украинцев, а за свои услуги брал по 6 тысяч долларов с каждого уклониста", - говорится в сообщении погранслужбы.

Пограничники добавили, что компетентные органы решают вопрос об аресте 6 автомобилей, стоимостью около 3 миллионов гривен, обнаруженных во время обысков на предприятии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что во Львовской области задержали проводника, который вел в Польшу военнообязанных украинцев.

Также "Страна" подробно рассказывала, как "решалы" переводят мужчин через границу за взятку.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.