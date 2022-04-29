Житель Черновцов брал за поддельное трудоустройство военнообязанных 6 тысяч долларов. Фото: Facebook/DPSUkraine

Сотрудники пограничной службы Украины задержали жителя Черновцов, который за деньги оформлял военнообязанных мужчин-уклонистов от воинской службы водителями на предприятие своего отца, чтобы они беспрепятственно смогли уехать за границу.

Об этом пишет в Facebook Госпогранслужба Украины.

"Злоумышленник подделывал трудовые договоры на транспортные перевозки за границу с мужчинами призывного возраста, что обеспечивало им беспрепятственный выезд из страны. По такой схеме буковинский предприниматель переправил более десяти украинцев, а за свои услуги брал по 6 тысяч долларов с каждого уклониста", - говорится в сообщении погранслужбы.

Пограничники добавили, что компетентные органы решают вопрос об аресте 6 автомобилей, стоимостью около 3 миллионов гривен, обнаруженных во время обысков на предприятии. Возбуждено уголовное дело.

Пограничники задержали жителя Черновцов за продажу трудовых договоров уклонистам

Ранее мы писали, что во Львовской области задержали проводника, который вел в Польшу военнообязанных украинцев.

Также "Страна" подробно рассказывала, как "решалы" переводят мужчин через границу за взятку.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться