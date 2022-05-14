Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагима Калин сделал несколько резонансных заявлений. Так, он заявил о праве каждой страны протестовать против навязываемого кем-то мирового порядка.

Об этом он сказал в интервью изданию Türkiye.

"Если вы устанавливаете западноцентристский мировой порядок и навязываете свои национальные интересы как общие ценности, каждый имеет право выступить против этого", - сказал Калин.

И добавил, что "односторонность в международных отношениях - это приглашение к конфликту". А в эпоху, когда все взаимосвязано и взаимозависимо, "одностороннее навязывание повестки дня не решает проблемы, а усугубляет их".

По его мнению, это и стало причиной войны в Украине.

"Война в Украине началась именно на такой почве, и ее последствия будут длиться десятилетиями. Даже если горячий конфликт завершится в ближайшие недели или месяцы, война будет продолжаться в разных формах и масштабах", - сказал Калин.

По сути, соратник Эрдогана заявил, что нападение России на Украину – следствие того, что Запад навязывает свои национальные интересы другим и пренебрегает интересами других стран, разъяснил позицию советника Телеграм-канал "Политика Страны". Больше того, Калын прогнозирует, что война в Украине не закончится, пока Запад не пересмотрит свою линию в международных отношениях, добавил канал.

Калин в том же интервью говорил, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.

Незадолго до появления его интервью представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал запись в соцсети, прозрачно намекнув, что богатые страны богаты потому, что грабят и эксплуатируют бедные.