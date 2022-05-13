Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сделал запись в соцсети, прозрачно намекнув, что богатые страны богаты потому, что грабят и эксплуатируют бедные.

Запись появилась в Твиттере дипломата.

"Эти страны не бедные. Эти страны богатые. Это население у них бедное. Эти страны не слаборазвиты. Они чрезмерно эксплуатируются", - гласит текст поста.

К посту прикреплена карикатура: нарисованная карта мира, на которой изображены заваленные кучами полезных ископаемых США, Западная Европа и глубокие ямы в остальном мире.

То есть Чжао Лицзянь продвигает идею, что остальной мир беден, потому что его эксплуатирует западная цивилизация.

В целом Китай, как мы уже писали, с начала войны в Украине занимает все более жестко-антизападную позицию.

Так, недавно заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что страны Запада воспринимают Украину в роли пушечного мяса. А их основной целью является ослабление России и сохранение своей гегемонии в мире.

Незадолго до этого представитель Китая в ООН раскритиковал поставки иностранного оружия Украине.