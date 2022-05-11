Пребывая на посту президента США, Дональд Трамп интересовался, обладает ли Китай технологией по созданию ураганов и направлению их в сторону США.

Об этом сообщил Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации Трампа.

"Я присутствовал там, когда он [Трамп] спросил, создает ли Китай ураганы, чтобы затем посылать их в США. Трамп хотел знать, существует ли такая технология. Кто-то из находившихся в кабинете ответил: "Насколько мне известно, нет". Я не знаю, где экс-президент мог слышать об этом. Примерно в то же время или чуть раньше он интересовался, возможно ли атаковать ураганы ядерным оружием", - сообщил Rolling Stone бывший сотрудник администрации президента.

По информации, полученной журналом от источников, Трамп начал задаваться подобными вопросами в первый год нахождения на посту президента. В частности, его интересовало, можно ли считать искусственно созданные ураганы актом агрессии со стороны КНР и даст ли это право Соединенным Штатам нанести ответный удар.

Rolling Stone также напомнил, что в 2019 году Трамп постоянно предлагал советникам атаковать тропические ураганы ядерным оружием, ошибочно полагая, что взрывы уменьшат масштаб или вовсе уничтожат природное явление. Ранее эта идея выдвигалась учеными времен холодной войны, работавшими над проектом Operation Plowshare.

На днях всплыла информация о другой странности Трампа. Бывший глава Пентагона Марк Эспер решил рассказать, как ему работалось с предшественником Байдена и его командой. В своих мемуарах он сообщил, что бывший президент предлагал ударить ракетами по нарколабораториям в Мексике.

Также Трамп предлагал министру обороны Штатов Джеймсу Мэттису убить президента Сирии Башара Асада после химической атаки в Идлибе в апреле 2017 года.