Бывший глава Пентагона Марк Эспер решил письменно и подробно изложить, как ему работалось с Трампом и его командой. В своих мемуарах он рассказывает, как бывший американский лидер предлагал ударить ракетами по нарколабораториям в Мексике.

Об этом пишет "РИА-Новости".

Из пока не опубликованных мемуаров экс-главы Пентагона, Дональд Трамп был крайне недоволен притоком наркотиков из Мексики и даже думал о нанесении ударов по нарколабораториям там.

По данным New York Times, Марк Эспер утверждает, что летом 2020 года Трамп по крайней мере дважды спрашивал, может ли армия США ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории, и говорил, что мексиканские власти не контролируют собственную страну.

"Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы", - якобы отвечал Трамп в ответ на возражения против бомбардировки.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп заявил, что риторикой о ядерном оружии Россия проявляет неуважение к США.

Также "Страна" сообщала, что Трамп объявил, что при Байдене США утратили энергетическую независимость.