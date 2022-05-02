Трамп объявил, что при Байдене США утратили энергетическую независимость. Видео
Действующий президент США Джо Байден довел страну до того, что она утратила энергетическую независимость.
Об этом на митинге перед своими сторонниками в Гринвуде (Небраска) 1 мая заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
По словам Трампа, следствием утраты независимости стало то, что Байнеду пришлось "умолять о пощаде" глобальных поставщиков энергоносителей, в том числе Россию.
"Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", - сказал он, назвав политику действующих американских властей "полным провалом".
Ранее "Страна" писала, что на том же митинге Трамп заявил, что риторикой о ядерном оружии Россия проявляет неуважение к США.
Также мы рассказывали, как Трамп обвинил Байдена в том, что тот довел США и весь мир до самого опасного момента в истории.