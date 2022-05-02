Действующий президент США Джо Байден довел страну до того, что она утратила энергетическую независимость.

Об этом на митинге перед своими сторонниками в Гринвуде (Небраска) 1 мая заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

По словам Трампа, следствием утраты независимости стало то, что Байнеду пришлось "умолять о пощаде" глобальных поставщиков энергоносителей, в том числе Россию.

"Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", - сказал он, назвав политику действующих американских властей "полным провалом".

Ранее "Страна" писала, что на том же митинге Трамп заявил, что риторикой о ядерном оружии Россия проявляет неуважение к США.

Также мы рассказывали, как Трамп обвинил Байдена в том, что тот довел США и весь мир до самого опасного момента в истории.