Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.

Об этом заявил главный советник президента Турции Ибрагим Калин изданию Türkiye.

"Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс", - объяснил Калин.

По его словам, для того, чтобы сложились условия переговоров, "все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивную позицию".

Напомним, что основное требование России накануне войны - остановить расширение НАТО на восток, в частности, за счет Украины. Однако на Западе дают понять, что переговоры с Москвой на данном этапе вести не будут.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, в которых речь шла о прекращении огня в Украине.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.