Министр обороны США Ллойд Остин, ранее поговоривший с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, в которых речь шла о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в пятницу, 13 мая.

"Министр Остин поговорил с министром Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи", - говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Ранее мы писали, что Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход "спецоперации" в Украине и намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе "специальной военной операции".

Также "Страна" сообщала, что Сергей Шойгу заявил, что РФ будет уничтожать весь прибывший в Украину с вооружением транспорт НАТО.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.