В четверг, 5 мая, на сайте Офиса генерального прокурора было опубликовано сообщение о подозрениях высокопоставленным чиновникам России, также им выписали повестки о вызове на допрос.

Так, подозрения выписаны:

главе Минобороны РФ Сергею Шойгу,

главе Совета федерации РФ Валентине Матвиенко,

спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину,

шефу Росгвардии Виктору Золотову,

представителю Путина в Центральном федеральном округе РФ Игорю Щеголеву,

директору ФСБ Александру Бортникову,

министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву,

директору службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину.

Им инкриминируется ч.2 ст.110 УКУ (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины).

Кроме того, экс-президент Дмитрий Медведев также был вызван для допроса в Офис генпрокурора 16-18 мая в качестве подозреваемого.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" подробно рассказывала о происходящем вчера, 5 мая.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.