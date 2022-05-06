Офис генпрокурора выписал подозрения и повестки Шойгу, Нарышкину, Бортникову и другим чиновникам РФ
В четверг, 5 мая, на сайте Офиса генерального прокурора было опубликовано сообщение о подозрениях высокопоставленным чиновникам России, также им выписали повестки о вызове на допрос.
Так, подозрения выписаны:
- главе Минобороны РФ Сергею Шойгу,
- главе Совета федерации РФ Валентине Матвиенко,
- спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину,
- шефу Росгвардии Виктору Золотову,
- представителю Путина в Центральном федеральном округе РФ Игорю Щеголеву,
- директору ФСБ Александру Бортникову,
- министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву,
- директору службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину.
Им инкриминируется ч.2 ст.110 УКУ (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины).
Кроме того, экс-президент Дмитрий Медведев также был вызван для допроса в Офис генпрокурора 16-18 мая в качестве подозреваемого.
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