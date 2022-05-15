Россия проводит основательное инженерное обустройство своих позиций в Николаевской и Херсонской областях с применением железобетонных конструкций. Однако активных наступательных действий не ведет.

Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативное командование "Юг".

Также в сводке командования сказано, что по Николаевской области снова был нанесен ракетный удар – враг продолжает попытки разрушения промышленной инфраструктуры. Потерь среди местного населения нет.

В Черном море продолжает находиться два российских корабля – носители крылатых ракет – и пять больших десантных кораблей. Психологическое давление и угроза ракетных ударов с моря актуальности не теряют.

Кроме того, командование рассказало о вражеской мине, которую вынесло на поверхность моря штормами и приблизило к берегу под Одессой. Мину уничтожат специалисты подрывной команды.

Ранее "Страна" приводила утреннюю сводку за 15 мая Генштаба ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.