Тела российских солдат, погибших на острове Змеиный, свозят в аннексированный Севастополь. А в местном госпитале переполнены койки от раненых.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Из сорока связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении.

А в севастопольском военном госпитале, по информации украинской разведки, переполнено отделение хирургии и травматологии, из-за нагрузки в палатах устанавливается по 40 коек, по всему полуострову активно собирают кровь.

Также якобы на госпредприятия Крыма поступило распоряжение об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин для подписания контрактов с вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев до года.

Ранее стало известно, что Россияне пытаются установить на острове Змеиный ПВО.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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