На острове Змеиный россияне пытаются установить системы ПВО.

Об этом заявил спикер Одесской областной ВГА Сергей Братчук в своем видеообращении.

"Но соответствующие решения нашего военного руководства станут для врага фатальными", - заявил Братчук.

Ранее в украинской разведке сообщали, что несколько таких систем уже развернуто на Змеином.

"Страна" сообщала, что начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет и дальше предпринимать попытки освободить остров Змеиный, который имеет стратегическое значение и для Украины, и для России. Он позволяет контролировать все морские пути в нашу страну, а также может дать России возможность провести высадку десанта.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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