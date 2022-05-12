В Одесской области в связи с отсутствием дизельного топлива на АЗС временно прекратили движение автобусов на четырех маршрутах: № 3, 6, 7 и 18

Об этом сообщили в транспортной компании "Овидиопольавтотранс".

Маршруты №38Т и №748 будут временно работать по расписанию, опубликованному на сайте компании.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что в Украине происходит с топливом и где еще можно залить бензин.

Также мы анализировали, почему в Украине резко ухудшилась ситуация с топливом.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.